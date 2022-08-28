Воскресное утро Загитовой началось с эвакуации в отеле

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, что рано утром в воскресенье, 28 августа, ей пришлось покинуть свой номер отеля в Сочи из-за пожарной тревоги. Фигуристка опубликовала видео в социальной сети.

«Всем доброе утро! У меня такое утро. Потому что у нас в отеле сработала пожарная сигнализация. В общем, класс!» — сказала Алина Загитова.

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.