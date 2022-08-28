Роднина: все вопли, что Трусова сделала пять четверных… Чисто, может, два-три еле-еле

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина объяснила, почему считает, что количество четверных прыжков в одной программе имеет второстепенное значение, на примере серебряной медали Александры Трусовой на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Попытка — не пытка. Видно, это плохо объяснили Саше Трусовой. В фигурном катании оценку ставят за чисто выполненный элемент. А если ты пытаешься выполнить элемент, но делаешь это не чисто, то твою оценку даже снижают. Поэтому все вопли, что она сделала пять четверных… Она чисто всего, может, два-три еле-еле сделала», — приводит слова Родниной «Собеседник».

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