Нугуманова выложила фотографию с Трусовой. Александра выступила на презентации СКА

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новую фотографию, где она запечатлена с серебряным призёром Олимпийских игр в женском одиночном катании Александрой Трусовой. Сегодня, 28 августа, Александра выступила на презентации хоккейного СКА перед новым сезоном КХЛ в Санкт-Петербурге.

Фото: Из личного архива Елизаветы Нугумановой

«Саша приехала в Питер, хоть и ненадолго», — подписала фотографию Елизавета Нугуманова.

Елизавета Нугуманова — призёр этапов серии Гран-при среди юниоров, бронзовый призёр Warsaw Cup 2019. В сезоне-2020/2021 по результатам чемпионата России была заявлена в качестве запасной на чемпионат мира в Стокгольме. 25 августа спортсменке исполнилось 20 лет.

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