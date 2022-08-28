Нугуманова выложила фотографию с Трусовой. Александра выступила на презентации СКА
Поделиться
Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новую фотографию, где она запечатлена с серебряным призёром Олимпийских игр в женском одиночном катании Александрой Трусовой. Сегодня, 28 августа, Александра выступила на презентации хоккейного СКА перед новым сезоном КХЛ в Санкт-Петербурге.
Фото: Из личного архива Елизаветы Нугумановой
«Саша приехала в Питер, хоть и ненадолго», — подписала фотографию Елизавета Нугуманова.
Елизавета Нугуманова — призёр этапов серии Гран-при среди юниоров, бронзовый призёр Warsaw Cup 2019. В сезоне-2020/2021 по результатам чемпионата России была заявлена в качестве запасной на чемпионат мира в Стокгольме. 25 августа спортсменке исполнилось 20 лет.
Новость по темеАлександра Трусова выступила на презентации СКА
Видео: Трусова исполнила четверной лутц и двойной аксель.
Комментарии
- 28 августа 2022
-
13:53
-
12:24
-
12:24
-
10:44
-
10:03
- 27 августа 2022
-
23:32
-
22:56
-
21:26
-
20:54
-
19:59
-
16:49
-
16:00
-
13:06
-
10:14
-
00:51
-
00:36
-
00:04
- 26 августа 2022
-
23:44
-
22:48
-
21:34
-
21:22
-
21:08
-
19:10
-
17:33
-
17:10
-
15:46
-
13:42
-
13:04
-
12:57
-
11:42
-
11:28
-
11:17
- 25 августа 2022
-
23:48
-
23:42
-
23:17
Партнерский контент