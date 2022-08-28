«Никто в мире такого не сделает». Жулин высказался об уникальности Трусовой

Бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпион мира российский фигурист Александр Жулин поделился мнением об Александре Трусовой.

«Дело в том, что исполненный четверной со степ-аутом может стоить условные восемь баллов, что очень много. Если он исполнен чисто, как она умеет чисто исполнять, то можно набрать все 13–14 баллов. Если человек идёт, то уверен, что может их исполнить. Однозначно никто в мире больше такого не делает и не сделает среди девушек», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказывалась о четверных прыжках Александры Трусовой, заявив, что российская фигуристка «еле-еле может сделать два-три четверных».