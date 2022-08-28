Фанаты Камилы Валиевой преподнесли ей очень интересный подарок. Фото

Олимпийской чемпионке 2022 года в командном турнире российской фигуристке Камиле Валиевой фанаты преподнесли в подарок три килограмма лимонов. Об этом сообщает фан-аккаунт Камилы.
«Сегодня мы приготовили очень необычный подарок для Камилы! И она была очень удивлена. Лимоны! Целых 3 кг! Сразу вопрос — что же символизирует наш подарок?
Отвечаем: наши друзья, болельщики Камилы из Китая, очень часто присылают нам комментарии. Дело в том, что, когда мы встречаемся с Камилой, дарим ей подарки, фотографируемся и общаемся, наши друзья из Китая очень хотят быть тоже рядом с нами, рядом с Камилой. Из-за существующих ограничений они не могут приехать в Россию и увидеть нашу K-Bao лично. Поэтому в такие моменты они говорят, что они «full of lemons», что означает «полны лимонов». В лимонах содержится кислота, и это означает, что они завидуют белой завистью тем, кто сейчас рядом с Ками.
Мы надеемся, что очень скоро все ограничения будут сняты и наши друзья из Китая и других стран смогут посетить Россию и увидеть катание Камилы вживую. Это того стоит», — написали фанаты Валиевой.
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