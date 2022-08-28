Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фанаты Камилы Валиевой преподнесли ей очень интересный подарок. Фото

Фанаты Камилы Валиевой преподнесли ей очень интересный подарок. Фото
Комментарии

Олимпийской чемпионке 2022 года в командном турнире российской фигуристке Камиле Валиевой фанаты преподнесли в подарок три килограмма лимонов. Об этом сообщает фан-аккаунт Камилы.

«Сегодня мы приготовили очень необычный подарок для Камилы! И она была очень удивлена. Лимоны! Целых 3 кг! Сразу вопрос — что же символизирует наш подарок?

Отвечаем: наши друзья, болельщики Камилы из Китая, очень часто присылают нам комментарии. Дело в том, что, когда мы встречаемся с Камилой, дарим ей подарки, фотографируемся и общаемся, наши друзья из Китая очень хотят быть тоже рядом с нами, рядом с Камилой. Из-за существующих ограничений они не могут приехать в Россию и увидеть нашу K-Bao лично. Поэтому в такие моменты они говорят, что они «full of lemons», что означает «полны лимонов». В лимонах содержится кислота, и это означает, что они завидуют белой завистью тем, кто сейчас рядом с Ками.

Мы надеемся, что очень скоро все ограничения будут сняты и наши друзья из Китая и других стран смогут посетить Россию и увидеть катание Камилы вживую. Это того стоит», — написали фанаты Валиевой.

Бин Дунь Дунь и предложение руки и сердца. Валиева снялась в клипе популярного тиктокера Бин Дунь Дунь и предложение руки и сердца. Валиева снялась в клипе популярного тиктокера
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022