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Фото: Евгений Плющенко и Александр Овечкин стоят на льду со своими сыновьями

Фото: Евгений Плющенко и Александр Овечкин стоят на льду со своими сыновьями
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал новую фотографию в своих социальных сетях. На снимке, помимо Плющенко, изображён знаменитый хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин, а также сыновья спортсменов — девятилетний Александр Плющенко и четырёхлетний Сергей Овечкин.

«Вчера в гостях в «Ангелах Плющенко» был наш друг и величайший хоккеист нашего времени — Александр Овечкин!» — подписал фотографию Плющенко-старший.

Фото: из личного архива евгения плющенко

39-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.

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