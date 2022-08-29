Фигуристка Горбачёва рассказала, почему решила кататься в образе Круэллы в новом сезоне

Российская фигуристка Алина Горбачёва рассказала, почему решила кататься в образе Круэллы в новом сезоне.

«Так получилось, что мы выбрали эту музыку ещё до того, как Саша Трусова стала под неё кататься. Но так как моя прошлая короткая программа под французскую песню была очень удачная, то мы решили оставить её на второй сезон, а «Круэллу» взять в этом году.



Потом, когда Саша вышла со своей произвольной, было немного неожиданно. Но мы всё-таки решили взять эту музыку. Тренеры обещали мне её в этом году. Ещё прошлым летом они сказали, что в следующем сезоне возьмём. А я обещала, что буду хорошо под неё кататься.



С какой реакцией столкнулась после премьеры программы? В соцсетях писали много всего разного. Кто-то писал, что понравилось, а кто-то, что это плагиат Трусовой. Но я понимаю — сколько людей, столько и мнений. Кому-то понравится, кому-то не понравится», — сказала Алина Горбачёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Отметим, что в прошлом сезоне под Круэллу в произвольной программе каталась Александра Трусова