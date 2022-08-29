Фигуристка Горбачёва: менять гражданство не планирую

15-летняя российская фигуристка Алина Горбачёва призналась, что не собирается менять гражданство.

«Менять гражданство не планирую, нет. Хочу кататься за Россию», — сказала Алина Горбачёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Алина участвует в юниорских национальных соревнованиях. Недавно участвовала в контрольных прокатах российских фигуристов среди юниоров 2022-2023. Фигуристка представляет Тверскую область.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) в марте отстранил российских и белорусских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов от всех своих соревнований из-за ситуации на Украине, на июньском конгрессе организации отстранение было продлено.

Полное интервью с Алиной Горбачёвой читайте на «Чемпионате»:

Алина Горбачёва катается на фигурных роликах: