Фигуристка Горбачёва: менять гражданство не планирую

15-летняя российская фигуристка Алина Горбачёва призналась, что не собирается менять гражданство.
«Менять гражданство не планирую, нет. Хочу кататься за Россию», — сказала Алина Горбачёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
Алина участвует в юниорских национальных соревнованиях. Недавно участвовала в контрольных прокатах российских фигуристов среди юниоров 2022-2023. Фигуристка представляет Тверскую область.
Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) в марте отстранил российских и белорусских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов от всех своих соревнований из-за ситуации на Украине, на июньском конгрессе организации отстранение было продлено.
Полное интервью с Алиной Горбачёвой читайте на «Чемпионате»:
Алина Горбачёва катается на фигурных роликах:
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