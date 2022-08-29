Фигуристка Горбачёва: хочу научиться прыгать все элементы ультра-си

15-летняя российская фигуристка Алина Горбачёва заявила, что намерена разучить все сложнейшие элементы в фигурном катании.
«В каком состоянии сейчас находится квад-сальхов? Сейчас я восстанавливаюсь после травмы левой ноги, поэтому пока четверной сальхов не прыгаю. Но планирую его делать — и не один. И не только сальхов.
Как успехи с четверным тулупом и тройным акселем? Сейчас из-за травмы я пока не заходила на них, но буду изучать дальше. Вот в прошлом сезоне и четверной тулуп, и триксель учила активно. Когда врачи разрешат, буду осваивать их дальше.
Есть планы выучить ещё какие-нибудь элементы ультра-си? Да, есть. Хочу научиться прыгать все», — сказала Алина Горбачёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
Полное интервью с Алиной Горбачёвой читайте на «Чемпионате»:
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