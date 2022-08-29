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«Вроде обидно, а вроде и нет». Фигуристка Горбачёва — о повышении возрастного ценза

«Вроде обидно, а вроде и нет». Фигуристка Горбачёва — о повышении возрастного ценза
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15-летняя российская фигуристка Алина Горбачёва поделилась мнением о грядущем повышении возрастного ценза. Ранее конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о поэтапном повышении минимального возраста спортсменов в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет.

«Обидно, что после поднятия возрастного ценза выйду во взрослые только в 18 лет? Не могу сказать, что обидно. Можно кататься по юниорам, нас всё равно пока не допускают, и непонятно, когда допустят. Надеюсь, что скоро, конечно, ведь я не выступала ещё на юниорском Гран-при, например. Так что в какой-то степени хорошо, что успею туда съездить позже. Поэтому вроде обидно, а вроде и нет.

Есть ли смысл в поднятии возрастного ценза? Сложный вопрос. На самом деле особо ничего не поменялось, все так же будут учить и прыгать ультра-си в юниорах, а потом во взрослых», — сказала Алина Горбачёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Полное интервью с Алиной Горбачёвой читайте на «Чемпионате»:

«Хочу кататься за Россию». Фигуристка Горбачёва – о смене гражданства, «Круэлле» и квадах «Хочу кататься за Россию». Фигуристка Горбачёва – о смене гражданства, «Круэлле» и квадах
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