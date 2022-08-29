Фигуристка Горбачёва: моя мечта — выиграть Олимпиаду

15-летняя фигуристка Алина Горбачёва поделилась мыслями о начале карьеры и рассказала о своей мечте.
«В начале фигурным катанием занималась просто для себя. У меня была мечта стать олимпийской чемпионкой, но не сразу, как начала заниматься. Я стала заниматься для себя, потому что хотела кататься и сама пришла в фигурное катание. А потом уже стало получаться, и я поставила себе цель, можно сказать, что это мечта, — выиграть Олимпиаду.
Мне нравилось кататься, и я начала развиваться всё больше и больше. Стало получаться, старалась догнать девочек. Хотя даже не столько старалась их догнать, сколько просто старалась становиться лучше. Не думала о том, что нужно кого-то перегнать. Становилась лучше сама по себе», — сказала Алина Горбачёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
- 29 августа 2022
-
19:20
-
18:40
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:11
-
15:45
-
15:15
-
15:12
-
11:55
-
09:43
- 28 августа 2022
-
19:30
-
17:39
-
17:26
-
17:11
-
13:53
-
12:24
-
12:24
-
10:44
-
10:03
- 27 августа 2022
-
23:32
-
22:56
-
21:26
-
20:54
-
19:59
-
16:49
-
16:00
-
13:06
-
10:14
-
00:51
-
00:36
-
00:04
- 26 августа 2022
-
23:44
-
22:48
-
21:34