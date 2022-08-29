Фигуристка Горбачёва: моя мечта — выиграть Олимпиаду

15-летняя фигуристка Алина Горбачёва поделилась мыслями о начале карьеры и рассказала о своей мечте.

«В начале фигурным катанием занималась просто для себя. У меня была мечта стать олимпийской чемпионкой, но не сразу, как начала заниматься. Я стала заниматься для себя, потому что хотела кататься и сама пришла в фигурное катание. А потом уже стало получаться, и я поставила себе цель, можно сказать, что это мечта, — выиграть Олимпиаду.

Мне нравилось кататься, и я начала развиваться всё больше и больше. Стало получаться, старалась догнать девочек. Хотя даже не столько старалась их догнать, сколько просто старалась становиться лучше. Не думала о том, что нужно кого-то перегнать. Становилась лучше сама по себе», — сказала Алина Горбачёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.