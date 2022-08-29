«Его занятия мне очень нравятся». Фигуристка Горбачёва — о работе с Алексеем Железняковым

15-летняя российская фигуристка Алина Горбачёва поделилась впечатлениями от работы с хореографом группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Алексеем Железняковым.

«С Алексеем Железняковым достаточно давно знакома. Не вспомню точно, но лет пять уже знакома, возможно, даже больше. Его занятия мне очень нравятся, мы также работаем с ним над программами в зале. Мне особенно интересно на его уроках джаза. А привела его к нам Софья Анатольевна, и сейчас он ведёт у нас уроки хореографии в группе», — сказала Алина Горбачёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Полное интервью с Алиной Горбачёвой читайте на «Чемпионате»: