Татьяна Навка — про ISU: если у людей включится мозг, снятие санкций возможно

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) теряет финансовые средства из-за решения отстранить российских фигуристов от международных соревнований.

«Уверена, международная федерация в состоянии снять ограничения с отечественных фигуристов. Ведь ФИДЕ почему-то не отстранила россиян, и они продолжают играть, пусть и в нейтральном статусе. Тут всё зависит от конкретной организации. Но если у людей включится мозг, снятие санкций возможно. Самое печальное — осознавать, что спорт раньше никогда не был так тесно смешан с политикой. Происходит беспредел», — приводит слова Навки RT.

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