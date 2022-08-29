Татьяна Навка — про ISU: если у людей включится мозг, снятие санкций возможно
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) теряет финансовые средства из-за решения отстранить российских фигуристов от международных соревнований.
«Уверена, международная федерация в состоянии снять ограничения с отечественных фигуристов. Ведь ФИДЕ почему-то не отстранила россиян, и они продолжают играть, пусть и в нейтральном статусе. Тут всё зависит от конкретной организации. Но если у людей включится мозг, снятие санкций возможно. Самое печальное — осознавать, что спорт раньше никогда не был так тесно смешан с политикой. Происходит беспредел», — приводит слова Навки RT.
Также рекомендуем к просмотру видео: «Кто из фигуристок снимался для мужских журналов»
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