Траньков: не понимаю, кто будет следить за чемпионатом Европы без россиян

Олимпийский чемпион 2014 года Максим Траньков выразил мнение, что в условиях отстранения российских спортсменов многие турниры по фигурному катанию, в том числе и чемпионат Европы, потеряют свою популярность.



«Когда ISU накладывал на Россию санкции, сразу были понятны две вещи. Во-первых, фигурное катание очень популярно у нас в стране. Во-вторых, отечественные фигуристы имеют огромную базу фанатов по всей планете. Было наивно ожидать, что их отстранение пройдёт бесследно. Про турниры я вообще не говорю.

Я, например, не понимаю, кто будет следить за чемпионатом Европы. Наши ребята регулярно привозили оттуда по три-четыре золотые медали. Теперь практически во всех видах уровень сильно упадёт, и не очень понятно, смогут ли такое соревнование вообще продать», — цитирует Транькова «RT на русском».

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) в соответствии с рекомендациями МОК отстранил российских спортсменов от международных соревнований по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту из-за ситуации на Украине.