«Диана выплакала море слёз». Фигуристка Мухаметзянова закончила карьеру в 18 лет

18-летняя фигуристка Диана Мухаметзянова, выступавшая в парном катании, завершила карьеру. Об этом рассказала её мама Эльмира.

«Ну что, одна дверь закрылась, значит, пора открывать другую. Да, моя дочь Диана уходит из спорта! Это её личное осознанное решение, которое я принимаю и уважаю! Точка невозврата! Дальше пути нет!

Эмоциональное насилие действительно было, его было много в спортивной жизни моего ребенка, море слёз выплакала Диана, только она одна знает, чего ей это стоило», — написала Эльмира Мухаметзянова в своих социальных сетях.

В паре с Ильёй Мироновым Мухаметзянова — серебряный призёр юношеских Олимпийских игр 2020 года, серебряный призёр финала Гран-при среди юниоров сезона-2019/2020.

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