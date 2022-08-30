Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Константинова шутливо ответила на вопрос о весе, показав фото в купальнике

Фигуристка Константинова шутливо ответила на вопрос о весе, показав фото в купальнике
Комментарии

Российская фигуристка Станислава Константинова, выступающая в женском одиночном катании, шутливо ответила на вопрос о своём весе, опубликовав фотогафию в купальнике.

«Сколько весишь?» — спросил один из подписчиков в социальной сети. «100», — ответила Станислава Константинова.

Фото: из личного архива Станиславы Константиновой

Ранее фигуристка сообщила, что не будет в следующем сезоне принимать участие в соревнованиях.

22-летняя Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), а также медалистка «челленджеров»: победительница Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017), серебряный призёр Warsaw Cup (2017), бронзовый призёр мемориала Ондрея Непелы (2018). Также она серебряный (2017) и бронзовый (2018) призёр первенства России среди юниоров.

Новость по теме
«Ну, вообще я». Константинова — о том, кто ей больше нравится из российских фигуристок
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022