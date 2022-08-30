Алина Загитова показала кадры фотосессии в небесно-голубом
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова опубликовала кадры новой фотосессии.
Спортсменка позирует в лазурно-голубом одеянии. На Алине голубой костюм с мини-юбкой, под которым топ того же цвета на бретелях. Даже плотные голубые колготки надеты поверх туфель на высоком каблуке.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.
Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Спортсменка учится на факультете журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), работает на телевидении в качестве ведущей и корреспондента, участвует в различных ледовых шоу. При этом Алина не прекращает тренировки в группе Этери Тутберидзе.
Комментарии
- 30 августа 2022
-
18:18
-
17:55
-
17:40
-
16:09
-
13:39
-
13:29
-
12:35
-
11:44
-
10:43
- 29 августа 2022
-
23:49
-
22:35
-
19:20
-
18:40
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:11
-
15:45
-
15:15
-
15:12
-
11:55
-
09:43
- 28 августа 2022
-
19:30
-
17:39
-
17:26
-
17:11
-
13:53
-
12:24
-
12:24
-
10:44
-
10:03
- 27 августа 2022
-
23:32
-
22:56
-
21:26
-
20:54
Партнерский контент