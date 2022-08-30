Алина Загитова показала кадры фотосессии в небесно-голубом

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова опубликовала кадры новой фотосессии.

Спортсменка позирует в лазурно-голубом одеянии. На Алине голубой костюм с мини-юбкой, под которым топ того же цвета на бретелях. Даже плотные голубые колготки надеты поверх туфель на высоком каблуке.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Спортсменка учится на факультете журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), работает на телевидении в качестве ведущей и корреспондента, участвует в различных ледовых шоу. При этом Алина не прекращает тренировки в группе Этери Тутберидзе.