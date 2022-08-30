В феврале в Москве пройдёт турнир на призы Евгении Медведевой
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В календаре Федерации фигурного катания на коньках города Москвы в сезоне-2022/2023 появился турнир «На призы заслуженного мастера спорта Е. Медведевой». Соревнования пройдут 10-12 февраля на льду спорткомплекса «Молодёжка», организатором выступает спортклуб «Армия фигурного катания».
В турнире на призы Медведевой могут выступить только представители одиночного катания – девочки и мальчики, выступающие по 1-му, 2-му и 3-му юношеским разрядам.
Евгения Медведева – двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы. После Игр-2018 фигуристка уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, откуда перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор Медведева участвовала только в ледовых шоу.
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