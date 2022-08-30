Завершившая карьеру фигуристка Мухаметзянова попробует себя в ресторанном бизнесе

Серебряный призёр юношеских Олимпийских игр 2020 года в соревнованиях спортивных пар 18-летняя фигуристка Диана Мухаметзянова рассказала, чем планирует заняться после завершения карьеры.

Ранее мать Мухаметзяновой сообщила в соцсетях, что её дочь уходит из спорта из-за эмоционального насилия.

Мухаметзянова выступала в паре с Ильей Мироновым, а затем каталась с Владиславом Антонышевым в группе Нины Мозер. Затем фигуристка перешла к Павлу Слюсаренко, но два месяца назад покинула его группу.

«Планирую учиться в колледже и работать. Давно хотела себя попробовать в роли официанта. С этого и начну, а там как пойдёт, мне всегда был интересен ресторанный бизнес. Хочу изучить его изнутри», — приводит слова Мухаметзяновой ТАСС.

Также Диана не исключила, что при возможности примет участие в ледовых шоу.