Илья Авербух поделился впечатлениями от своего тренерского дебюта

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о своём дебюте в качестве тренера.

Вчера и сегодня Авербух вместе с Еленой Масленниковой выводил на юниорские контрольные прокаты пары Александра Шинкаренко/Владислав Михайлов и Полина Пилипенко/Павел Драко.

«Конечно, мне интересно было быть на прокатах. Хочу подчеркнуть, что я работаю в большом тренерском штабе, старшим тренером школы является Лена Масленникова. Я думаю, что у нас получился очень хороший коллектив — это Елена Масленникова, Игорь Ерёменко, Софья Шевченко и другие специалисты. Все очень молодые, амбициозные. Конечно, было волнительно. Безусловно, такие прокаты — это очень важная вещь.



Хочу сказать, что я начал своё движение в тренерском направлении сознательно с юниорских пар, чтобы самому приобрести определённый опыт и вместе с ребятами расти. Мы начинаем свою дорогу — она должна быть очень большой. Хочу подчеркнуть, что юниорские пары состоят из двух групп, как вы понимаете, есть пары, которым около 20 лет — это юниоры, которые вот-вот перейдут во взрослые, и ребята, которым по 15-16 лет, с которыми как раз работаю я, и им ещё даже в юниорах достаточно долго надо кататься.



Я считаю, что пара Александра Шинкаренко/Владислав Михайлов сделала очень приличный шаг вперёд. Безусловно, у них ещё огромный путь, но они сделали большой шаг относительно того, что было полгода назад. Но, конечно, опять же для танцев на льду полгода — это вообще никакой срок, поэтому здесь нужно много времени, чтобы плоды были увидены.



В любом случае я думаю, что российское фигурное катание только выигрывает от того, что появляется ещё одна танцевальная группа со своим направлением. Хочу сказать, что было очень приятно находиться среди наших заслуженных тренеров, очень сильных тренеров, которые, в общем, давно уже работают. И то, что вся команда в боевом духе, думаю, в этом огромная заслуга федерации. Все прогрессируют, и никакой стагнации или потери мотивации, о которых говорили, нет», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.