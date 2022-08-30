На 76-м году жизни скончался фигурист, тренер и арбитр Александр Веденин

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщает, что на 76-м году жизни в Сочи скоропостижно скончался двукратный чемпион СССР, тренер сборной СССР Александр Веденин.
Фигурным катанием Александр Веденин начал заниматься на Стадионе юных пионеров в Москве под руководством тренера Татьяны Толмачёвой. Он двукратный чемпион СССР (1963 и 1965 годы) в одиночном катании, бронзовый призёр лично-командного первенства СССР (1967), бронзовый призёр Кубка СССР (1969).
Высшее образование Александр Веденин получил в Московском авиационном институте по специальности инженер.
После завершения спортивной карьеры являлся тренером сборной СССР по фигурному катанию, техническим специалистом, работал тренером в других странах, в последние годы был консультантом сборной страны.
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