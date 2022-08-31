Татьяна Тарасова отреагировала на известие о смерти Александра Веденина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на известие об уходе из жизни двукратного чемпиона СССР, тренера сборной СССР Александра Веденина.

«Саша, мой дорогой, мой прекрасный друг. Как же так. Люблю тебя и всегда буду любить и помнить», — написала Татьяна Тарасова в своих социальных сетях.

Фигурным катанием Александр Веденин начал заниматься на стадионе Юных пионеров в Москве под руководством тренера Татьяны Толмачёвой. Он двукратный чемпион СССР (1963 и 1965 годы) в одиночном катании, бронзовый призёр лично-командного первенства СССР (1967), бронзовый призёр Кубка СССР (1969).

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