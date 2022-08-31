Ласицкене не исключила, что Россию могут лишить золота ОИ-2022 из-за допинга Валиевой

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту российская легкоатлетка Мария Ласицкене не исключила, что по итогам расследования дела о нарушении антидопинговых правил фигуристкой Камилой Валиевой у сборной России могут отобрать золото командного турнира Игр-2022.
«Такое возможно, и это может стать для всей команды большим ударом. Но это будет очередным напоминанием того, что каждый спортсмен несёт ответственность не только за себя, но и за своё окружение, своих товарищей по команде. Ответственность также должны разделить те, кто был рядом со спортсменкой и вёл её к Олимпийским играм. А мои ожидания не должны быть кому-то интересны. Есть факт, по которому РУСАДА ведёт расследование. И самое главное, чтобы из этой истории были сделаны выводы», — приводит слова Ласицкене ТАСС.
О положительном результате допинг-теста Валиевой, сданного в декабре, стало известно только 8 февраля, по окончании командного турнира. Награждение было отложено до завершения расследования.
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