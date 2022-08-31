Александра Бойкова — о выбросе в 4 оборота: прочитала гороскопы, узнала, что меня ждёт

Чемпионка Европы – 2020 Александра Бойкова, которая выступает в парном катании с Дмитрием Козловским, рассказала о работе над четверным выбросом и подкруте в четыре оборота.
«Какой из этих элементов страшнее? Подкрут. Я очень долго боялась исполнять его на льду. Хотя и Дима, и Артур Леонидович Минчук постоянно меня убеждали, что делать подкрут гораздо безопаснее, чем выброс. Но я боялась, потому что понимала: если что-то пойдёт не так, то травмируюсь не только я, но ещё и Дима, который во время подкрута находится подо мной. В выбросе всё совсем иначе: там вся ответственность после того, как меня выпустили, лежит только на мне.
Дима и Артур Леонидович очень переживали. Но я в одиночном катании очень часто тренировала многооборотные прыжки. На лонже, без лонжи. То есть для меня это было не страшно. И я для себя понимала, что важно продолжать этим заниматься: в конце сезона всегда начинала напрыгивать различные каскады, чтобы наработать крутку, способность быстрее и лучше адаптироваться в воздухе, если что-то идёт не так. Поэтому чисто физически я была полностью готова к четверному выбросу. В первый раз мы попробовали сделать его без лонжи в последний день перед отпуском, 13 мая. Я вообще очень люблю число 13. И вот, когда оно наступило, прочитала гороскопы, узнала, что меня сегодня ждёт, чтобы заранее всех успокоить.
Там было что-то типа: пробуйте новое, сегодня это обязательно у вас получится. Вот я всех и уговорила. Понимала при этом, что, раз уж собралась, нужно идти на выброс сразу: чем дольше ты думаешь, чем дольше собираешься, тем страшнее тебе становится. Поэтому и Диме сказала: «Сейчас поедем четверной, и ничего не спрашивай. Поехали!» — приводит слова Бойковой RT.
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