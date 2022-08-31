Козловский — о карьере в политике: хотелось бы делать что-то достойное для своей страны

Чемпион Европы – 2020 российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, рассказал о своих увлечениях.

«Сейчас читаю очень интересную книгу, которую написал профессор Кембриджского университета корейского происхождения Ха Чжун Чанг, — «Как устроена экономика». Там доступными словами объясняется, что экономика по большей своей части — это наука о здравом смысле и здравом выборе человека. Мне интересно транслировать это на нашу текущую жизнь, понимать, какие открываются перспективы в образовании новых экономических, валютных зон, новых геополитических моделей, школ, идеологий. Это влияет на нашу текущую жизнь намного больше, чем некоторые процессы, которые нам кажутся первостепенными.

Тесная связь с политикой — естественный процесс в любом развитом с политической точки зрения государстве. И под политикой следует понимать не только деятельность, направленную на управление государством, но и умение налаживать связи в социуме. Есть экономист Михаил Хазин. В одной из его последних книг, «Лестница в небо», он как раз рассуждает на тему того, что политика — это почти всё, что нас окружает. Любой человек, который чего-либо добился в социальном мире, так или иначе имеет отношение к политике и её системе.

Вижу ли свою послеспортивную жизнь в политических организациях? Мне бы хотелось делать что-то достойное для своей страны, что было бы значимо. Под своей страной я подразумеваю Россию — не представляю себя в ином статусе. Я не хочу никуда уезжать, я хочу здесь жить, хочу здесь развиваться и иметь отношение к тому, чтобы страна становилась лучше. И, поверьте, в моих словах нет никакого пафоса, а только искренняя любовь к Родине», — приводит слова Козловского RT.