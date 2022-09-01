Девятилетний Саша Плющенко показал футбольный финт. Видео
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Девятилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал новое видео в своих социальных сетях. В видео показан футбольный финт в исполнении Плющенко-младшего. После исполнения финта Саша забил гол в пустые ворота.
«Если я бы не был фигуристом, то я бы стал бы футболистом», — подписал видео Плющенко-младший.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:
«Аршавин».
«Одним словом, растёт настоящий спортсмен».
«Суперфутболист. Так держать».
«Спорт — это жизнь».
«Желаю тебе достичь всех поставленных целей».
Напомним, супруга Евгения Плющенко и мама Саши — музакыльный продюсер Яна Рудковская. Также у них есть годовалый сын Арсений.
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