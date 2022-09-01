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Стала известна программа Бойковой и Козловского, но они пропустят контрольные прокаты

Стала известна программа Бойковой и Козловского, но они пропустят контрольные прокаты
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Чемпионы Европы в парном катании российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский пропустят контрольные прокаты в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила тренер фигуристов Тамара Москвина и рассказала о произвольной программе, с которой пара будет выступать в новом сезоне.

«Бойкова и Козловский пропустят прокаты. Дмитрий восстанавливается после микротравмы.

В новом сезоне Бойкова и Козловский будут выступать с произвольной программой под музыку к фильму «Анна Каренина», — приводит слова Тамары Москвиной ТАСС.

Спортсмены также являются бронзовыми призёрами чемпионата мира (2021), двукратными бронзовыми призёрами чемпионата Европы (2019, 2022), чемпионами России (2020), двукратными серебряными призёрами чемпионата России (2021, 2022).

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