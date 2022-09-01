Фигуристка Усачёва: я теперь ученица 10Г класса, делюсь с вами новыми фотографиями

Российская фигуристка Дарья Усачёва опубликовала новые фотографии в своём телеграм-канале и поздравила учащихся с Днём знаний.
Фото: Из личного архива Дарьи Усачёвой
Фото: Из личного архива Дарьи Усачёвой
«Всех с первым днём осени! Учащихся с Днём знаний! Я теперь ученица 10Г класса. Делюсь с вами новыми фотографиями», — подписала Дарья Усачёва снимки в социальной сети.
Напомним, спортсменка с отличием окончила девятый класс и получила аттестат особого образца.
Усачёва — серебряный призёр этапа Гран-при Skate America 2021 года, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров — 2020. Дарья пропустила вторую половину сезона-2021/2022 из-за травмы, полученной на этапе Гран-при в Японии. Спортсменке 16 лет.
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