Фигуристка Усачёва: я теперь ученица 10Г класса, делюсь с вами новыми фотографиями

Российская фигуристка Дарья Усачёва опубликовала новые фотографии в своём телеграм-канале и поздравила учащихся с Днём знаний.

Фото: Из личного архива Дарьи Усачёвой

Фото: Из личного архива Дарьи Усачёвой

«Всех с первым днём осени! Учащихся с Днём знаний! Я теперь ученица 10Г класса. Делюсь с вами новыми фотографиями», — подписала Дарья Усачёва снимки в социальной сети.

Напомним, спортсменка с отличием окончила девятый класс и получила аттестат особого образца.

Усачёва — серебряный призёр этапа Гран-при Skate America 2021 года, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров — 2020. Дарья пропустила вторую половину сезона-2021/2022 из-за травмы, полученной на этапе Гран-при в Японии. Спортсменке 16 лет.

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