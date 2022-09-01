Евгений Плющенко опубликовал фотографии из школы

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился фотографиями из школы. Сегодня, 1 сентября, сын известного спортсмена Александр пошёл в третий класс.

Фото: Из личного архива Евгения Плющенко

Фото: Из личного архива Евгения Плющенко

«Снова в школу! С Днём знаний! Соскучился по безмятежным школьным будням! Желаю всем школьникам только отличной учёбы и красивых спортивных побед!» — подписал фотографии Евгений Плющенко в социальной сети.

39-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России. Девятилетний сын Евгения в медиапространстве известен как Гном Гномыч. Александр уже с 2017 года занимается в академии фигурного катания «Ангелы Плющенко», открытой его отцом в Москве.

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