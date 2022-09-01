Мингю Со выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Остраве

В Остраве (Чехия) стартовал второй этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Короткую программу выиграл фигурист из Южной Кореи Мингю Со, получивший за свой прокат 74,39 балла. Второе место занял японец Нозому Йошиока с оценкой 72,03 балла, третьим стал швед Андреас Нордебак, набравший 72,01 балла.

Отметим, что фигурист из Южной Кореи, в отличие от соперников, не исполнял тройной аксель, сделав ставку на чистый прокат с высокими оценками за компоненты.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Второй этап. Острава, Чехия

Юноши. Короткая программа

1. Мингю Со (Южная Корея) – 74,39.

2. Нозому Йошиока (Япония) – 72,03.

3. Андреас Нордебак (Швеция) – 72,01.

4. Николай Мемола (Италия) – 71,56.

5. Максим Жарков (США) – 71,04.

6. Кай Ковар (США) – 69,11.