Тренер Алёны Косторной сообщила, что фигуристка ещё не прооперирована

Тренер Елена Буянова сообщила, что чемпионке Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёне Косторной ещё не проведена операция, которая была запланирована на конец августа.
Месяц назад стало известно, что Косторной предстоит операция в связи с травмой бедра. У Алёны диагностирован разрыв вертлужной губы. Операция должна состояться в конце августа.
«Операции ещё не было. Косторная пока только пошла на приём к врачу, чтобы утвердить её сроки», — приводит слова Буяновой Sport24.
В марте 2022 года фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе в школу ЦСКА к тренеру Елене Буяновой. Это уже второй случай ухода Косторной от Тутберидзе. В межсезонье-2020 Алёна ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но менее чем через год вернулась обратно.
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