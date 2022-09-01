Камила Валиева проведёт символическое вбрасывание в матче «Спартак» — «Амур»

Олимпийская чемпионка Камила Валиева проведёт символическое вбрасывание в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Спартаком» и хабаровским «Амуром».
Встреча начнётся 2 сентября в 19:30 на арене «Мегаспорт» в Москве и станет первой для команд в новом сезоне КХЛ.
«Выбор на прекрасную гостью выпал неслучайно. Напомним, что сезон 2022/2023 ХК «Спартак» посвящает всем регионам нашей необъятной и красивой Родины, ведь наши болельщики есть везде! И на первом матче сезона наше внимание будет уделено Татарстану и городу Казань, уроженкой которой и является прекрасная Камила Валиева. Также на матче вас ждут шоу-программа с необычными артистами, викторины с уникальными призами и знакомство с творчеством Татарстана. Любовь к «Спартаку» объединяет сердца со всей России! Присоединяйтесь к нам!» — сообщается в телеграм-канале ХК «Спартак».
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