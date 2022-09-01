Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Олимпийский чемпион Никита Кацалапов рассказал, как учился в школе

Олимпийский чемпион Никита Кацалапов рассказал, как учился в школе
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду Никита Кацалапов рассказал, как учился в школе.

«Я ходил в обычную школу до девятого класса. Успевал хорошо учиться, несмотря на многочасовые тренировки. Первая была в шесть утра, катали две тренировки. Успевал ко второму уроку, а с шестого уходил опять на лёд. Я был настолько занят, что у меня буквально была всего пара часов в выходной, чтобы погулять.

Мне повезло с директором и учителями, что поверили в меня и пошли навстречу с моими тренировками. Приходилось подтягивать некоторые предметы, но у меня были дополнительные занятия с преподавателями, поэтому учился я хорошо.

Фото: Из личного архива Никиты Кацалапова


Иногда было ощущение досады, когда глядел на одноклассников, особенно на летних каникулах. У меня же был строгий режим, с которым сильно не разгуляешься. Тренировки, уроки, домой приходить вовремя. Я много чего пропустил, но много чего и успел. У меня было то, чего не было у них, — я знал, что в моей жизни происходит что-то интересное, значимое», — написал Кацалапов на своей странице во «ВКонтакте».

«Попросил руки максимально романтично». Знаменитые российские фигуристы решили пожениться «Попросил руки максимально романтично». Знаменитые российские фигуристы решили пожениться
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022