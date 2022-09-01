Олимпийский чемпион Никита Кацалапов рассказал, как учился в школе

Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду Никита Кацалапов рассказал, как учился в школе.
«Я ходил в обычную школу до девятого класса. Успевал хорошо учиться, несмотря на многочасовые тренировки. Первая была в шесть утра, катали две тренировки. Успевал ко второму уроку, а с шестого уходил опять на лёд. Я был настолько занят, что у меня буквально была всего пара часов в выходной, чтобы погулять.
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Мне повезло с директором и учителями, что поверили в меня и пошли навстречу с моими тренировками. Приходилось подтягивать некоторые предметы, но у меня были дополнительные занятия с преподавателями, поэтому учился я хорошо.
Фото: Из личного архива Никиты Кацалапова
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Иногда было ощущение досады, когда глядел на одноклассников, особенно на летних каникулах. У меня же был строгий режим, с которым сильно не разгуляешься. Тренировки, уроки, домой приходить вовремя. Я много чего пропустил, но много чего и успел. У меня было то, чего не было у них, — я знал, что в моей жизни происходит что-то интересное, значимое», — написал Кацалапов на своей странице во «ВКонтакте».
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