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«Back in black». Елизавета Туктамышева выложила свежее фото

«Back in black». Елизавета Туктамышева выложила свежее фото
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Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новую фотографию в своём телеграм-канале. Спортсменка, одетая в чёрное, выложила селфи, сделанное в лифте.

«Back in black (англ. «снова в чёрном». — Прим. «Чемпионата»)», — подписала она снимок.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Елизаветы Туктамышевой.

Елизавета Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя спортсменка, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжать спортивную карьеру.

Почти 100 трикселей за 40 турниров. Туктамышеву пора вписать в книгу рекордов! Почти 100 трикселей за 40 турниров. Туктамышеву пора вписать в книгу рекордов!

Елизавета Туктамышева на тренировке исполнила тройной аксель:

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