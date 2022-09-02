Чешский дуэт захватил лидерство после ритм-танца на этапа юниорского Гран-при в Остраве

На втором этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Остраве (Чехия), завершились соревнования танцевальных дуэтов в ритм-танце. Лучший результат показали хозяева льда, чешские спортсмены Катерина Мразкова и Даниэль Мразек, получившие от судей 70,83 балла. Занявший второе место британский дуэт Фиби Беккер/Джеймс Эрнандес уступил лидерам более пяти баллов. На третьей позиции перед произвольным танцем располагаются японцы Нао Кида и Масая Морита.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. 2-й этап. Острава, Чехия

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Катерина Мразкова/Даниэль Мразек (Чехия) – 70,83.

2. Фиби Беккер/Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 65,19.

3. Нао Кида – Масая Морита (Япония) – 61,05.

4. Анна Симова/Кирилл Аксенов (Словакия) – 58,80.

5. Дженна Хауэр/Бенджамин Старр (США) – 58,20.

6. Луиза Борде/Тома Жипулу (Франция) – 57,03