Чешский дуэт захватил лидерство после ритм-танца на этапа юниорского Гран-при в Остраве

На втором этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Остраве (Чехия), завершились соревнования танцевальных дуэтов в ритм-танце. Лучший результат показали хозяева льда, чешские спортсмены Катерина Мразкова и Даниэль Мразек, получившие от судей 70,83 балла. Занявший второе место британский дуэт Фиби Беккер/Джеймс Эрнандес уступил лидерам более пяти баллов. На третьей позиции перед произвольным танцем располагаются японцы Нао Кида и Масая Морита.
Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. 2-й этап. Острава, Чехия
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Катерина Мразкова/Даниэль Мразек (Чехия) – 70,83.
2. Фиби Беккер/Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 65,19.
3. Нао Кида – Масая Морита (Япония) – 61,05.
4. Анна Симова/Кирилл Аксенов (Словакия) – 58,80.
5. Дженна Хауэр/Бенджамин Старр (США) – 58,20.
6. Луиза Борде/Тома Жипулу (Франция) – 57,03
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