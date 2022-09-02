Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чешский дуэт захватил лидерство после ритм-танца на этапа юниорского Гран-при в Остраве

Чешский дуэт захватил лидерство после ритм-танца на этапа юниорского Гран-при в Остраве
Комментарии

На втором этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Остраве (Чехия), завершились соревнования танцевальных дуэтов в ритм-танце. Лучший результат показали хозяева льда, чешские спортсмены Катерина Мразкова и Даниэль Мразек, получившие от судей 70,83 балла. Занявший второе место британский дуэт Фиби Беккер/Джеймс Эрнандес уступил лидерам более пяти баллов. На третьей позиции перед произвольным танцем располагаются японцы Нао Кида и Масая Морита.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. 2-й этап. Острава, Чехия
Танцы на льду. Ритм-танец

1. Катерина Мразкова/Даниэль Мразек (Чехия) – 70,83.
2. Фиби Беккер/Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 65,19.
3. Нао Кида – Масая Морита (Япония) – 61,05.
4. Анна Симова/Кирилл Аксенов (Словакия) – 58,80.
5. Дженна Хауэр/Бенджамин Старр (США) – 58,20.
6. Луиза Борде/Тома Жипулу (Франция) – 57,03

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022