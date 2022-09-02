Американцы Барам и Тюменцев выиграли этап юниорского Гран-при в парном катании

На втором этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Остраве (Чехия), завершились соревнования спортивных пар. Лучший результат в произвольной программе показали американцы София Барам и Даниэль Тюменцев, которые и завоевали золото. Ставшие вторыми Кайла Смит и Энди Денг уступили соотечественникам по сумме двух программ более 30 баллов. Третье место заняли канадцы Хлоя Панетта и Киран Трэшер.
Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. 2-й этап. Острава, Чехия
Спортивные пары
1. София Барам/Даниэль Тюменцев (США) – 171,36.
2. Кайла Смит/Энди Денг (США) – 140,72.
3. Хлоя Панетта/Киран Трэшер (Канада) – 139,72.
4. Харуна Мураками/Сумитада Моригути (Япония) – 129,84.
5. Оксана Вуйламоз/Флавьен Жинио (Франция) – 124,97.
6. Барбора Кучанова/Лукаш Вохозка (Чехия) – 107,03
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