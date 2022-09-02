Фигурист Пётр Гуменник объяснил, почему поступил в Университет ИТМО на IT-направление

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2020 среди юниоров 20-летний российский фигурист Пётр Гуменник рассказал, почему поступил в Университет ИТМО на специальность «Информатика и вычислительная техника».
В будущем Пётр мечтает заниматься биоинформатикой и помочь создавать более эффективные лекарства для борьбы с генетическими заболеваниями.
«Мне всегда нравилось медицинское направление, поэтому, когда я решил, что буду поступать в университет, стал глубже изучать, как всё устроено в медицинских вузах. Но, во-первых, меня сразу сильно оттолкнуло, что там нужно учиться 6-7 лет. Такой график было бы очень сложно сочетать с фигурным катанием. Плюс ко всему, я посмотрел учебники, по которым преподают первокурсникам, и понял, что мне не нравится учебная программа.
Стал думать, что могу сделать ещё. Пока просматривал на YouTube видео про разные экзамены, наткнулся на информатику. Задачи и формат тестирования очень понравились, и я решил, что надо сконцентрироваться на изучении этого предмета и стать программистом.
Информатика подходит под мой склад ума, мне нравится решать логические и немного математические задачи. Но до ЕГЭ я не занимался этим предметом так плотно. Я часто пропускал школу, потому что всё время был на тренировках. Где-то в марте этого года меня осенило, что я хочу заниматься информатикой, в итоге за четыре месяца я подготовился к ЕГЭ и сдал его на 100 баллов», — приводит слова Гуменника сайт ИТМО.
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