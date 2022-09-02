Фигурист Пётр Гуменник рассказал о мечте выступить на Олимпиаде-2026

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2020 среди юниоров 20-летний российский фигурист Пётр Гуменник, который стал студентом Университета ИТМО по направлению «Информатика и вычислительная техника», рассказал о мечте выступить на Олимпиаде-2026.

«Мне бы хотелось, чтобы российским фигуристам дали возможность выступать на международных соревнованиях к следующей Олимпиаде в 2026 году. Думаю, любой спортсмен мечтает оказаться на таком крупном турнире. К тому же для этого у меня есть хорошие шансы: на прошедшей Олимпиаде я был первым запасным в команде одиночных фигуристов. Это значит, что, если кто-то не смог бы выступить, это место занял бы я. Сейчас я рассчитываю, что следующие четыре года буду расти и идти вперёд, чтобы быть первым не в запасе, а в основном составе сборной.

Но как профессиональный фигурист я могу выступать на соревнованиях примерно до 27 лет, потому что после 24-х пик физического развития человека проходит и кататься становится всё труднее. Поэтому мне придётся что-то менять, и один из вариантов, чем можно заняться после завершения карьеры, — стать тренером. Я не очень хочу работать на этой должности, но и не отбрасываю такую возможность. Пока моё основное направление — информатика и биоинформатика», — приводит слова Гуменника сайт ИТМО.