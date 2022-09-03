ХК «Спартак» подарил Камиле Валиевой шайбу с названием её родного города

Олимпийская чемпионка Камила Валиева провела символическое вбрасывание в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Спартаком» и хабаровским «Амуром».
Встреча состоялась сегодня, 2 сентября, на арене «Мегаспорт» в Москве и завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Сезон-2022/2023 ХК «Спартак» посвящает регионам России. На первом матче внимание было уделено Татарстану и городу Казань. На шайбе, которую вбрасывала Валиева, было написано название её родного города. Этот сувенир «Спартак» подарил фигуристке на память.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«Впервые провела символическое вбрасывание перед матчем ХК «Спартак» – «Амур», который состоялся в «Мегаспорте». Этот матч сезона был уделён Татарстану и городу Казань, уроженкой которой я и являюсь», — написала Валиева в своём телеграм-канале.
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