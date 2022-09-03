Тренер Алёны Косторной сообщила, когда фигуристка отправится на операцию

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова рассказала, что российская фигуристка Алёна Косторная отправится на запланированную операцию в понедельник, 5 сентября.
«Алёну госпитализируют в понедельник для проведения операции», — приводит слова Елены Буяновой «РИА Новости Спорт».
В августе стало известно, что Косторной предстоит операция в связи с травмой бедра. У Алёны диагностирован разрыв вертлужной губы. Операция несколько раз откладывалась.
Алёна Косторная является чемпионкой Европы (2020), серебряным (2020) и двукратным бронзовым (2018, 2019) призёром чемпионатов России. В марте 2022 года фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе в школу ЦСКА к тренеру Елене Буяновой. Это уже второй случай ухода Косторной от Тутберидзе. В межсезонье-2020 Алёна ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но менее чем через год вернулась обратно.
Видео: Платье Алёны Косторной для номера «Там нет меня»
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