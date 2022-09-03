Елизавета Нугуманова пропустит контрольные прокаты в Санкт-Петербурге из-за болезни

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова пропустит контрольные прокаты, которые пройдут в Санкт-Петербурге с 5 по 7 сентября, из-за болезни.
«Контрольные прокаты Санкт-Петербурга пропускаю — приболела несколько дней назад и сейчас пока ещё болею. На лёд вернусь только во вторник, так что пока сложно строить планы, что и как будет дальше. Но до болезни мы успели хорошо поработать, поэтому всё равно смотрю вперёд с оптимизмом», — приводит слова Елизаветы Нугумановой ТАСС.
Нугуманова — призёр этапов серии Гран-при среди юниоров, бронзовый призёр Warsaw Cup 2019. В сезоне-2020/2021 по результатам чемпионата России она была заявлена в качестве запасной на чемпионат мира в Стокгольме. 25 августа спортсменке исполнилось 20 лет.
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