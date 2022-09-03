Мао Шимада выиграла этап юниорской серии Гран-при в Остраве, исполнив тройной аксель

На втором этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Остраве (Чехия), завершились соревнования в женском одиночном катании. Победу одержала японка Мао Шимада, выигравшая как короткую, так и произвольную программу. Ставшую второй кореянку Мин Соль Квон чемпионка опередила на 23 балла. На третье место благодаря успешному выступлению в произвольной программе вышла японка Икура Кушида.



Шимада чисто исполнила тройной аксель и упала с четверного тулупа. Ставшая четвёртой американка Миа Калин прыгнула два четверных тулупа (сольный и в каскаде), но совершила серьёзные ошибки на тройных прыжках.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. 2-й этап. Острава, Чехия

Девушки

1. Мао Шимада (Япония) – 212,65

2. Мин Соль Квон (Южная Корея) – 189,37

3. Икура Кушида (Япония) – 177,02

4. Миа Калин (США) – 175,85

5. Хисуэ Хан (Южная Корея) – 170,00

6. Лорин Шильд (Франция) – 165,82