Даня Милохин посетил академию «Ангелы Плющенко» с «секретной миссией»

Тиктокер, блогер и музыкант Даня Милохин посетил академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» и сфотографировался с юными фигуристами.
Фото: Соцсети академии «Ангелы Плющенко»
«Сегодня в «Ангелах Плющенко» в гостях был Даня Милохин с секретной миссией», – сообщается в соцсетях академии.
Фото: Соцсети академии «Ангелы Плющенко»
В 2021 году Милохин участвовал в телевизионном проекте Ильи Авербуха «Ледниковый период». Тиктокер выступал в паре с двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой. По итогам сезона Медведева и Милохин стали обладателями приза зрительских симпатий.
В «Ангелах Плющенко» занимаются такие известные юниоры, как Софья Муравьёва, Вероника Жилина, Кирилл Сарновский, Софья Титова, Варвара Кисель, Марк Лукин, Максим Автушенко, Александр Плющенко и другие.
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