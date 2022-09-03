Даня Милохин посетил академию «Ангелы Плющенко» с «секретной миссией»

Тиктокер, блогер и музыкант Даня Милохин посетил академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» и сфотографировался с юными фигуристами.

Фото: Соцсети академии «Ангелы Плющенко»

«Сегодня в «Ангелах Плющенко» в гостях был Даня Милохин с секретной миссией», – сообщается в соцсетях академии.

Фото: Соцсети академии «Ангелы Плющенко»

В 2021 году Милохин участвовал в телевизионном проекте Ильи Авербуха «Ледниковый период». Тиктокер выступал в паре с двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой. По итогам сезона Медведева и Милохин стали обладателями приза зрительских симпатий.

В «Ангелах Плющенко» занимаются такие известные юниоры, как Софья Муравьёва, Вероника Жилина, Кирилл Сарновский, Софья Титова, Варвара Кисель, Марк Лукин, Максим Автушенко, Александр Плющенко и другие.