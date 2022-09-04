«Уже 5-6 дней с температурой». Елизавета Нугуманова рассказала о самочувствии

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова обратилась к подписчикам в социальной сети и рассказала о самочувствии.
«Сейчас я пропала на некоторое время из социальных сетей. Очень плохо себя чувствую, болею. Уже 5-6 дней с температурой. Надеюсь скоро вернуться к вам, вижу ваши сообщения, очень приятна ваша поддержка! Спасибо вам!», — написала Елизавета Нугуманова в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что спортсменка из-за болезни пропустит контрольные прокаты, которые пройдут в Санкт-Петербурге с 5 по 7 сентября.
Нугуманова — призёр этапов серии Гран-при среди юниоров, бронзовый призёр Warsaw Cup 2019. В сезоне-2020/2021 по результатам чемпионата России она была заявлена в качестве запасной на чемпионат мира в Стокгольме. 25 августа спортсменке исполнилось 20 лет.
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