Фигуристка Анастасия Гулякова не выступит на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге

Российская фигуристка Анастасия Гулякова не примет участия в контрольных прокатах в Санкт-Петербурге, которые пройдут в Академии фигурного катания с 5 по 7 сентября. Об этом сообщил тренер спортсменки Алексей Мишин.



«Настя Гулякова продолжает тренироваться, сейчас она на спортсменско-тренерском перепутье. Она ищет себя, определяется. Настя — талантливая девушка. Сейчас у неё тот возраст, который позволяет подумать о своем дальнейшем жизненном пути», — приводит слова Алексея Мишина ТАСС.



Гулякова является победительницей финала Кубка России 2020 года и бронзовым призёром российского этапа серии Гран-при 2020 года. 29 августа фигуристке исполнилось 20 лет.

Новость по теме Елизавета Нугуманова пропустит контрольные прокаты в Санкт-Петербурге из-за болезни

Видео: Софья Муравьёва исполнила каскад из тройного акселя и тройного тулупа