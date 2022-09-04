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Фигуристка Анастасия Гулякова не выступит на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге

Фигуристка Анастасия Гулякова не выступит на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге
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Российская фигуристка Анастасия Гулякова не примет участия в контрольных прокатах в Санкт-Петербурге, которые пройдут в Академии фигурного катания с 5 по 7 сентября. Об этом сообщил тренер спортсменки Алексей Мишин.

«Настя Гулякова продолжает тренироваться, сейчас она на спортсменско-тренерском перепутье. Она ищет себя, определяется. Настя — талантливая девушка. Сейчас у неё тот возраст, который позволяет подумать о своем дальнейшем жизненном пути», — приводит слова Алексея Мишина ТАСС.

Гулякова является победительницей финала Кубка России 2020 года и бронзовым призёром российского этапа серии Гран-при 2020 года. 29 августа фигуристке исполнилось 20 лет.

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