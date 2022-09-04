Алина Загитова поделилась эмоциями от участия в ледовом шоу «Аленький цветочек»

Российская фигуристка Алина Загитова в своих социальных сетях поделилась эмоциями от участия в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», где Алина играла роль Настеньки.

«Какой же прекрасный у меня был месяц! Вроде работала, но совсем не устала. Потому что всё это время меня окружали прекрасные люди из команды Татьяны Навки! У нас сложилась такая тёплая дружественная атмосфера! Уже хочу обратно.



И отдельная благодарность Татьяне Александровне! Спасибо, что снова доверились мне и помогаете не стоять на месте, а двигаться только вперёд.



А поддержка зрителей – это отдельная любовь. Сколько счастливых глаз я видела на каждом шоу! Благодарю каждого, кто приходил смотреть эту чудесную сказку. У меня самые лучшие поклонники», – написала Загитова в своих социальных сетях.

В роли Настеньки в шоу Татьяны Навки этим летом уже выступали Виктория Синицина и Камила Валиева. Роль принца исполнил олимпийский чемпион в команде Дмитрий Соловьёв.