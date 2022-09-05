Наталья Забияко рассказала, как познакомилась с Дарьей Касаткиной

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов российская спортсменка Наталья Забияко рассказала, как познакомилась с девятой ракеткой мира российской теннисисткой Дарьей Касаткиной. Ранее Касаткина призналась в нетрадиционной ориентации.

«Без задней мысли. Она мне понравилась. Сказала, что слежу за ней. Завязалось общение. Осенью Даша приехала на турнир. И общение ближе завязалось», — сказала Забияко в интервью YouTube-каналу «Осторожно, Собчак».

Напомним, ранее 25-летняя Дарья Касаткина, являющаяся первой ракеткой России, сенсационно проиграла в первом круге Открытого чемпионата США, который начался 29 августа.

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