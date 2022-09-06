Фигуристка Екатерина Рябова объявила о завершении карьеры
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Азербайджанская фигуристка, ранее выступавшая за Россию, Екатерина Рябова объявила о завершении карьеры. Об этом спортсменка сообщила в социальной сети.
«Я завершила свою спортивную карьеру. Спасибо всем причастным!» — написала Екатерина Рябова в социальной сети.
Рябова в младшем возрасте выступала за Россию. В январе 2019 года была включена в состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы 2019 года в Минске (Беларусь), где стала 12-й в итоговом протоколе. Выступления на чемпионате мира среди юниоров и «взрослом« чемпионате мира завершились для Екатерины одинаково: 13-е места. Фигуристка является бронзовым призёром международного турнира Ice Star (2019). Екатерине Рябовой 19 лет.
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