Елизавета Туктамышева представила новую КП под композицию Feeling Good. Видео

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала свою новую короткую программу под композицию Feeling Good (ремикс Нины Симон). Прогон короткой программы состоялся на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Туктамышева исполнила двойной аксель, тройной лутц и тройной флип. Она не стала исполнять тройной аксель и отказалась от каскада.
Елизавета Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя спортсменка, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжать спортивную карьеру.
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