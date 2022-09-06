Воспитанник Тутберидзе Федотов выиграл первенство Москвы среди юниоров
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Воспитанник Этери Тутберидзе Арсений Федотов (251,18) выиграл первенство Москвы среди юниоров, опередив ученика Евгения Плющенко, Кирилла Сарновского (242,05). После короткой программы Арсений занимал лишь девятое место, а во время произвольной программы фигурист исполнил четверной тулуп и четверной сальхов.
Фигурное катание. Первенство Москвы — 2022. Юниоры
1. Арсений Федотов – 251,18 балла.
2. Кирилл Сарновский – 242,05.
3. Григорий Фёдоров – 222,85.
4. Вадим Воронов – 219,18.
5. Никита Малютин – 216,71.
6. Тимофей Платонов – 215,11.
7. Тимофей Столяренко – 213,83.
8. Никита Сарновский – 208,66.
9. Никита Сенцов – 205,99.
10. Кирилл Андрусик – 205,83.
Видео: новая короткая программа Елизаветы Туктамышевой.
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