Воспитанник Тутберидзе Федотов выиграл первенство Москвы среди юниоров

Воспитанник Этери Тутберидзе Арсений Федотов (251,18) выиграл первенство Москвы среди юниоров, опередив ученика Евгения Плющенко, Кирилла Сарновского (242,05). После короткой программы Арсений занимал лишь девятое место, а во время произвольной программы фигурист исполнил четверной тулуп и четверной сальхов.

Фигурное катание. Первенство Москвы — 2022. Юниоры



1. Арсений Федотов – 251,18 балла.

2. Кирилл Сарновский – 242,05.

3. Григорий Фёдоров – 222,85.

4. Вадим Воронов – 219,18.

5. Никита Малютин – 216,71.

6. Тимофей Платонов – 215,11.

7. Тимофей Столяренко – 213,83.

8. Никита Сарновский – 208,66.

9. Никита Сенцов – 205,99.

10. Кирилл Андрусик – 205,83.

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